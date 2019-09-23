Министерство финансов планирует провести масштабные сокращения госслужащих

Этот процесс начнется уже в следующем году.

Увольнения пройдут в несколько этапов. Первый продлится два года, и за это время сократят 15% сотрудников различных территориальных органов власти. Затем начнется структурная реформа. Из отделений региональных министерств и ведомств хотят создать некие компактные фронт-офисы, — сказала агентству РИА «Новости» первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко. Сколько человек потеряют рабочие места на этом этапе — не сказано.

По расчетам Минфина эти сокращения помогут сохранить сто миллиардов рублей. Там обещают, что эти деньги пойдут на повышения зарплат чиновников. В противном случае их уровень дохода нельзя будет удерживать на конкурентном уровне оплаты труда.

Сейчас поступают первые отклики на план министерства. Так, основатель Фонда Борьбы с Коррупцией Алексей Навальный отметил, что не стоит ожидать реального уменьшения числа чиновников. По его словам, каждый раз, когда нынешняя власть обещает сократить штат, в конечном итоге он увеличивается.

По данным Росстата на госслужбе сейчас заняты более двух миллионов человек.