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10:00, 23 сентября 2019

Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook прекратила свою деятельность

В последнее время она испытывала финансовые трудности, объясняя это, в частности, отказом клиентов от бронирования отпусков из-за Брекзит. В то же время ВВС отмечает, что компания не выдержала жёсткой конкуренции с онлайн турагентствами и лоукостерами. Thomas Cook пыталась вести переговоры с кредиторами и просила помощь у правительства Великобритании, но получила отказ. Сейчас за границей находятся около 600 тысяч клиентов компании, в том числе, 160 тысяч британцев. Британские власти намерены вернуть их домой в течение ближайших двух недель.

В России Thomas Cook с 2011 года является владельцем туроператора «Интурист». На работе туркомпании «Интурист», как дочке Thomas Cook, банкротство британского оператора никак не скажется, сказал «Эху Москвы» генеральный директор «Интуриста» Виктор Тополкараев. Виктор Тополкараев также подчеркнул, что на работы Интуриста не сказалась ранее и смена собственника Thomas Cook.



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