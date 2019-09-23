Кудрин объяснил свою позицию по оборонным расходам после интервью Шойгу. Он считает их разумными

В своем твиттере глава Счетной палаты Алексей Кудрин написал: «Почитал СМИ и удивился. Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорил, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны. Теперь цель — эффективность.»

Ранее в интервью газете «Московский комсомолец» министр обороны прокомментировал слова журналиста о том, что «Кудрин периодически выступает с тезисом о том, что нынешний уровень оборонных расходов и расходов на ОПК является неподъемным бременем для экономики России». Шойгу назвал такие утверждения «стенаниями» и сказал, что «надо бояться не больших расходов, а маленьких доходов».

О необходимости снизить расходы на ОПК Кудрин действительно говорил несколько раз. Как пишет РБК, в 2012 году он предлагал снизить расходы на оборону на 0,5%, а на нацбезопасность — на 0,4%. В 2017 году эксперты Центра стратегических разработок под руководством Кудрина отмечал, что снизить оборонные расходы необходимо с 4,4% ВВП до 2,8%.