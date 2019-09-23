Фестиваль российского кино открывается сегодня в Милане

Откроет программу фильм «Мешок без дна» режиссера Рустама Хамдамова.

В программе фестиваля — фильмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, две картины киностудии «Вертикаль»: «Конец сезона» режиссера Константина Худякова и «Weekend» Станислава Говорухина. В Милане покажут фильм российско-итальянского производства «Невероятные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова.

Картину «Мешок без дна» режиссер Рустам Хамдамов лично представит на итальянском фестивале.

После демонстрации программа российских фильмов в Милане киносморт продолжится в Турине. На площадке Национального музея кино, в частности, покажут фильмы «Легенда № 17» Николая Лебедева и «Порт» Александры Стреляной.

Фестиваль российского кино проходит ежегодно под патронатом мэрии Милана

Завершится фестиваль 27 сентября.