За первое полугодие 2019 года зарплата в Костромской области выросла на 14,7%, достигнув показателя в 26900 рублей.

Более чем десятипроцентный рост также зафиксирован в Тыве, Севастополе, Магаданской, Сахалинской, Кемеровской и Липецкой областях.



В Москве рост чуть меньше, средняя зарплата выросла за первое полугодие на 8,6%, до 79535 рублей. Это выше среднероссийского показателя роста, который составляет 7,1%.

Медленнее всего средние зарплаты росли в этот период в Волгоградской и Томской областях, в Северной Осетии, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округах. В трех последних регионах в отдельные месяцы из выбранного периода наблюдалось даже снижение средней зарплаты.

Это исследование провело РИА Новости по данным Росстата.