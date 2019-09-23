Исследование РИА Новости: самый большой рост зарплат в Костромской области, самый маленький — в Санкт-Петербурге
За первое полугодие 2019 года зарплата в Костромской области выросла на 14,7%, достигнув показателя в 26900 рублей.
Более чем десятипроцентный рост также зафиксирован в Тыве, Севастополе, Магаданской, Сахалинской, Кемеровской и Липецкой областях.
В Москве рост чуть меньше, средняя зарплата выросла за первое полугодие на 8,6%, до 79535 рублей. Это выше среднероссийского показателя роста, который составляет 7,1%.
Медленнее всего средние зарплаты росли в этот период в Волгоградской и Томской областях, в Северной Осетии, Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округах. В трех последних регионах в отдельные месяцы из выбранного периода наблюдалось даже снижение средней зарплаты.
Это исследование провело РИА Новости по данным Росстата.