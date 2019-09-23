Россию могут отстранить от Олимпийских Игр в Токио

Они пройдут в будущем году. Московскую антидопинговую лабораторию заподозрили в подделке допинг-тестов, пишет британская The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники. Публикация появилась накануне заседания исполкома всемирного антидопингового Агентства.

В свою очередь, гендиректор РУСАДа Юрий Ганус заявил, что на заседании будут обсуждаться рабочие вопросы. Российское антидопинговое агентство восстановили в правах год назад, но обязали выполнить ряд требований, в частности, предоставить доступ к пробам московской лаборатории. По словам Гануса, о предварительных итогах исследования этих данных станет известно в октябре.