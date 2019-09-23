Старейшая в мире туристическая компания Thomas Cook прекратила свою деятельность

В последнее время она испытывала финансовые трудности, объясняя это, в частности, отказом клиентов от бронирования отпусков из-за Брекзит. В то же время ВВС отмечает, что компания не выдержала жёсткой конкуренции с онлайн турагентствами и лоукостерами. Thomas Cook пыталась вести переговоры с кредиторами и просила помощь у правительства Великобритании, но получила отказ. Сейчас за границей находятся около 600 тысяч клиентов компании, в том числе, 160 тысяч британцев. Британские власти намерены вернуть их домой в течение ближайших двух недель. По некоторым данным, это обойдётся в 600 миллионов фунтов стерлингов.