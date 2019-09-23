На учениях «Центр-2019» при десантировании разбились две боевые машины

Экипажей в кабинах не было, поэтому при инциденте никто не пострадал.

ЧП с боевыми машинами десанта произошло 20 сентября в Оренбургской области. Около 200 единиц техники должны были десантироваться из самолетов Ил-76 и плавно спуститься на парашютах на землю, но по неизвестной причине у двух машин они не раскрылись. В результате БМД столкнулись с землей, и, как видно на фото с места событий, превратились в груды искореженного металла. ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает, что в результате ЧП никто не пострадал. Причины и обстоятельства инцидента предстоит выяснить комиссии командования ВДВ совместно с представителями промышленности.

ЧП произошло во время учений «Центр-2019», которые завершились 21 сентября. Они проходили в нескольких российских регионах, а также в Каспийском море и на иностранных полигонах.

В общей сложности в учениях приняли участие почти 130 тысяч человек.