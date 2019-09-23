Замоскворецкий суд Москвы начнёт рассматривать иск бывшего игрока сборной России по футболу Евгения Алдонина к МВД

Футболист требует взыскать более 45 миллионов рублей в качестве компенсации за волокиту, допущенную при расследовании дела о хищении средств в банке «Замоскворецкий». Алдонин был его вкладчиком. После отзыва лицензии у банка своих вкладов кроме Алдонина лишились ещё четверо футболистов – Дмитрий Хохлов, Дмитрий Кириченко, Юрий Никифоров и Дмитрий Сычёв. Они разместили вклады на сумму свыше 350 миллионов рублей, сообщает РАПСИ.