В последние дни в Москве на 4 градуса холоднее обычного
Это данные Метеобюро. При этом температура в целом в сентябре превышает климатическую норму – на 3 градуса.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это данные Метеобюро. При этом температура в целом в сентябре превышает климатическую норму – на 3 градуса.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»