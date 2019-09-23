Китай успешно вывел на орбиту два спутника
Они относятся к глобальной навигационной системе Beidou-3, создание которой планируется завершить к 2020 году. Всего в составе системы будет 35 космических аппаратов.
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Они относятся к глобальной навигационной системе Beidou-3, создание которой планируется завершить к 2020 году. Всего в составе системы будет 35 космических аппаратов.
Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»