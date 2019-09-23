Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу одного из фигурантов т.н. «московского дела» на проведенный обыск

Защита Егора Жукова оспаривает законность повторных следственных действий в квартире студента ВШЭ. Они проходили в конце августа, причем в тот момент, когда адвокаты Жукова находились в СИЗО на встрече с подзащитным.

Жукова поначалу обвиняли в участии в массовых беспорядках. Позднее обвинения сняли, но предъявили другие — призывы к экстремизму. Молодого человека при этом перевели под домашний арест.