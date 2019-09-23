Дональд Трамп подтвердил, что обсуждал Джо Байдена с Владимиром Зеленским

В телефонном разговоре летом речь шла о коррупции, и о причастности к ней бывшего вице-президента и его сына, приводит ответ Трампа газета The New York Times.

Ряд американских издания написали на прошлой неделе, что глава Белого дома пытался убедить Зеленского начать расследование против Байдена-младшего. Президент США обвинил эти издания в публикации сфабрикованных данных. Джо Байдена называют одним из вероятных соперников Трампа на выборах в следующем году.