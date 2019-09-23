Эстонский парламент рассмотрит сегодня законопроект об упрощенной выдаче паспортов родившимся в этой стране детям

Это затронет русскоязычные семьи. Родители теперь смогут получить право ходатайствовать о гражданстве своих детей. Это сработает в том случае, если мама, папа, бабушка или дедушка ребенка официально жили в Эстонии до обретения страной независимости, то есть до 20 августа 1991-го года. Также возможность попросить гражданство появится у тех людей, у которых один родитель имел паспорт другого государства, а второй был лицом без определенного гражданства.

Ранее в парламенте утверждали, что в соответствующем законе нуждаются около полутора тысяч человек. Тем не менее, не все уверены в том, что это как-то повлияет на ситуацию. Так, депутат парламента Евгений Осиновский отмечал, что многие из этих детей будут вынуждены все равно дожидаться совершеннолетия.

Дело в том, что эстонское гражданство нельзя получить, если у человека есть паспорт другого государства. Это проблема, если у ребенка он есть, то в большинстве случаев возможность отказаться от этого документа появляется только после 18-ли лет.

В центристской партии парламента верят, что этот законопроект поможет решить проблему с бывшими гражданами Советского союза, которые так и не получили гражданства Эстонии. Таких людей сейчас почти 78 тысяч.