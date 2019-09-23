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07:04, 23 сентября 2019

Соединенные штаты не выдали визы некоторым членам иранской делегации

Они должны были сопровождать президента Исламской республики Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. В Тегеране считают, что Вашингтон не выполняет свои дипломатические обязательства.

Сообщается, что Роухани сегодня отправляется на Генассамблею. Ранее он отмечал, что безопасность в регионе Персидского залива, где вновь обострилось противостояние США, их союзников и Исламской республики, должна быть обеспечена в рамках региональной коалиции.

Президент Ирана планирует встретиться с премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Госдепартаменте США сказали, что переговоры американской и иранской делегаций не планируются.



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