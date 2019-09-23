Жители десятков российских городов приняли участие в едином дне экологического протеста

Там проходили митинги против строительства мусорного полигона в Шиесе Архангельской области. И обсуждались также местные экологические проблемы. На акции в Северодвинске научный сотрудник Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики РАН Александр Юфряков потребовал отправить под трибунал высокопоставленных чиновников, за взрыв во время испытаний в Нёноксе.

Юфрякова поддержали другие участники митинга. Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. Погибли семь человек, временно повышался радиационный фон.