Вопрос об участии России в Олимпиаде 2020 года может быть поднят на заседании исполкома WADA

Встреча пройдет в Токио. Как написала британская газета The Telegraph, Россию заподозрили в манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. Перед тем, как передать их иностранным специалистам. Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сомневается, что эта тема будет затронута на встрече в Токио. Предварительные итоги анализа данных ожидаются в октябре, пояснил он «Эху Москвы».

Юрий Ганус считает, что сегодня в Токио будут решаться рабочие вопросы. Тем временем глава Института антидопинговых организаций Майкл Аск утверждает, что Всемирное антидопинговое агентство дало России три недели на разъяснения по ситуации с результатами московской лаборатории.