Полиция пришла с обысками к координатору штаба Алексея Навального в Омске Ольге Картавцевой

По словам ее соратников, сейчас она не выходит на связь. Чуть ранее у нее заблокировали счет на 75 млн. рублей. Обыски у сторонников Навального не прекращаются уже две недели. Следственные действия проводятся в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств, которое возбудили против Фонда борьбы с коррупцией. Сан Навальный и его соратники считают истинной причиной происходящего успех их тактики «умного голосования» на недавних выборах.