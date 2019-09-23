Президент Украины приедет сегодня в США

Среди прочих мероприятий запланирована встреча с Дональдом Трампом. Визит Владимира Зеленского многие журналисты рассматривают как элемент внутренней американской политики. Дело в том, что недавний разговор по телефону глав США и Украины послужил началом для полноценного скандала.

СМИ писали, что Трамп попросил Зеленского начать расследование по делу о коррупции в отношении Хантера Байдена, — сына одного из главных соперников действующего президента на предстоящих выборах. Ранее он работал в украинской газовой компании «Бурисма». Теперь один из самых популярных кандидатов от демократов Джо Байден требует полноценного расследования. К нему присоединилась спикер палаты представителей в Конгрессе Нэнси Пелоси. Встреча президентов состоится в предстоящую среду.

Также ожидается, что Зеленский поучаствует в саммите ОНН «Цели устойчивого развития», встретится с украинской общиной в США, с представителями местного бизнес-сообщества и с лидерами еврейских организаций. Всего визит продлится три дня.