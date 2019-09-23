Центробанк вводит жесткие ограничения для инвестиций непрофессионалов

Они смогут вкладывать в иностранные акции и другие рискованные активы не более 50 тыс. руб. в год, пишет газета РБК со ссылкой на поправки к соответствующему законопроекту. В четверг их будут обсуждать в думском комитете по финансовым рынкам. В предыдущем варианте речь шла о лимите в 100 тыс. руб. Регулятор хочет защитить начинающих участников фондового рынка от убытков, отмечает издание. Участники рынка считают, что в итоге многие клиенты откажутся от услуг российских брокеров в пользу иностранных.