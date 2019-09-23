Британская туристическая компания Thomas Cook объявила о принудительной ликвидации

Старейший и один из крупнейших туристических операторов не смог договориться с кредиторами и китайским акционером о реструктуризации долга. Компании требовалось не менее 200 миллионов фунтов стерлингов. За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тысяч человек, из них порядка 160 тысяч — граждане Британии. Теперь британским властям предстоит осуществить одну из самых крупных репатриаций гражданских в мирное время.