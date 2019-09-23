Сотрудники ФСБ использовали амнистию капитала против бизнесмена

Они изъяли декларацию предпринимателя, чтобы доказать его вину, пишет газета «Ведомости». Суд нарушений в таких действиях не усмотрел. Эксперты называют случившееся опасным прецедентом, который создает угрозу для всех, кто решил легализовать свои капиталы.

Амнистия капиталов предполагает добровольное декларирование бизнесменами активов и банковских счетов. Они должны вернуть денежные средства в Россию и зарегистрировать подконтрольные им компании в специальных административных районах в Калининградской области и Приморском крае.