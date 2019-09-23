Саудовской нефтяной госкомпании, возможно, потребуются месяцы на восстановление своих объектов

Представители Saudi Aramco требуют от подрядчиков не жалеть средств на отправку запчастей, необходимых для ремонта предприятий, которые подверглись атакам беспилотников, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Эр-Рияде. Компания обещает покрыть любые издержки. Все это, по сведениям газеты, может обойтись королевству в сотни миллионов долларов. В результате нападения суточная добыча нефти в Саудовской Аравии упала в два раза.