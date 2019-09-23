Z Архив новостей новости
5 0 6 0
04:03, 23 сентября 2019

Саудовской нефтяной госкомпании, возможно, потребуются месяцы на восстановление своих объектов

Представители Saudi Aramco требуют от подрядчиков не жалеть средств на отправку запчастей, необходимых для ремонта предприятий, которые подверглись атакам беспилотников, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в Эр-Рияде. Компания обещает покрыть любые издержки. Все это, по сведениям газеты, может обойтись королевству в сотни миллионов долларов. В результате нападения суточная добыча нефти в Саудовской Аравии упала в два раза.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Аркадий Дубнов журналист-международник

Casus belli начала 21 века Да, Ближний Восток остаётся главной мировой пороховой бочкой…

5 89 6 20168 16.09
Kближний восток, военные, терроризм, общество, мнения
Блоги

Валерий Соловей политолог

Моральное состояние российского общества В России разворачивается мощный конфликт между аморальной деградирующей элитой и нормальным обществом…

5 185 6 90155 16.09
Kобщество, психология, рф, мнения
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

«Русские» рулят. Теперь и в Израиле Хотите отдохнуть в Израиле, не вникая в перипетии местной политики, не делайте, как я, — не приезжайте сюда сразу после выборов. Официанты, таксисты, соседи по столику в кафе, друзья и случайные встречные, радио, ТВ – все говорят о политике…

5 167 6 16980 19.09
Kизраиль, общество, мнения, политика, выборы
Блоги

Матвей Ганапольский: Вы где-то в какой-то стране видели парад говновозов? Сначала едут говновозы, потом снеговозы, потом водовозы и так далее. Потом дворники с метлами и бородами. Так вот послушай меня: это закат Римской империи. Это называется простым словом: кураж…

5 73 6 45008 16.09
Kполитика, москва, общество, мнения
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 161 6 27184 16.09
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

«Cмутные сомнения» Если на самом деле экспорт не упадёт слишком резко или если весной следующего года саудиты не поддержат продление сделки ОПЕК+, это будет означать, что время игр по правилам подходит к концу…

5 74 6 62457 16.09
Kсаудовская аравия, нефть, сша, мнения
Блоги

Владимир Жириновский лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме

Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро… И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь…

5 154 6 20873 18.09
Kрф, белоруссия, украина, политика, мнения
Блоги

+ «Давайте хотя бы не молчать на поклонах» «Давайте хотя бы не молчать на поклонах» Актер Саша Молочников записал видеообращение в поддержку осужденного Павла Устинова…

5 77 6 24245 16.09
8читать ;смотреть
Kактеры, творчество, искусство, права, мнения
Интервью Блог-аут

Алексей Шапошников гость: Алексей Шапошников председатель Московской городской думы VII созыва

Я считаю, что кампания была удачная, потому что в таком сложном парламенте сформировать крупнейшую фракцию — это великолепный результат…

5 64 6 9745 19.09
#слушать 39:42 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Блоги

Видео дня

+ В Екатеринбурге провели детский крестный ход, чтобы помолиться о хороших оценках В Екатеринбурге провели детский крестный ход, чтобы помолиться о хороших оценках Полторы тысячи школьников и студентов, а также их родители прошли под дождем около восьми километров…

5 48 6 7404 22.09
8читать ;смотреть
Kобщество, религия, рпц, видео, события
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Личные данные в электронном голосовании Мы боялись взлома снаружи — его не произошло. Мы боялись вброса внутри — его не зафиксировано. Таким образом результат тех, кто проголосовал, зачтен правильно…

5 72 6 11780 17.09
#слушать 19:32 8читать ;смотреть $скачать 4.5 МБ
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Как оппозиции расширить свои ряды Не обязательно зацикливаться на улице… Оппозиции имеет смысл начинать действовать в трудовых коллективах; именно там стоит искать новых активистов и лидеров протеста…

5 35 6 6032 20.09
Kобщество, оппозиция, политика, мнения
Голосование
Существуют две тактики публичной защиты обвиняемых по «московскому делу». Какая вам ближе?
5 30 6 5249 18.09
Блоги

Артемий Троицкий работник субкультуры

Сход / развал Помимо всяких мелких приятностей и неприятностей, которые принесли прошедшие выборы, случилась одна максимально наглядная фигня. Это озлобленная, даже страстная местами междоусобица среди оппозиционных кланов…

5 48 6 23237 16.09
Kоппозиция, политика, выборы, события
Блоги

Андрей Турчак: На видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал Секретарь генсовета «Единой России» написал, что ситуация, в которой оказался актёр — вопиющая несправедливость…

5 219 6 40453 18.09
Kсуды, аресты, протесты, политика, власть, события
Блоги

Александр Минкин журналист

Распустить бы Росгвардию В действительности она создана для защиты власти от народа. Точнее — для нападения на народ…

5 376 6 70730 21.09
Kобщество, росгвардия, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Министр обороны Сергей Шойгу уверен, что Запад хотел разрушить и поработить Россию В тоже время глава военного ведомства исключает возможность полномасштабной войны…

5 125 6 13874
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Устиновская история, конечно, — показатель того, насколько удивительно легко и быстро народ смелеет…

5 76 6 118629 18.09
#слушать 50:38 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 161 6 27175 16.09
Блоги

Юрий Дудь: Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен… Часто (но НЕ всегда) это люди старшего поколения. Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье…

5 444 6 193743 17.09
Kаресты, суды, общество, родители, политика, рф, видео, мнения
Блоги

+ «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» Иван Ургант в своём вечернем шоу на «Первом канале» рассказал о приговоре фигуранту «московского дела», которого осудили на 3,5 года за «нападение» на росгвардейца…

5 116 6 126558 18.09
8читать ;смотреть
Kаресты, суды, протесты, митинги, политика, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8077716
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4203361

Сегодня в эфире