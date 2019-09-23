Кандидат в президенты США Джо Байден требует расследования из-за скандала вокруг президента Дональда Трампа и Украины

Как писала американская пресса, глава Белого дома мог давить на украинского лидера Владимира Зеленского, добиваясь помощи Киева в расследовании деятельности сына Байдена в Украине. По словам бывшего вице-президента США и кандидата от Демократической партии, речь может идти о злоупотреблении Трампом властью. Сам президент ранее объявил, что хотел бы опубликовать стенограмму недавнего разговора с Зеленским, но должен подумать, как это лучше сделать. Некоторые демократы в Конгрессе не исключили, что это может быть поводом для процедуры импичмента.