WADA дало России три недели на разъяснения по ситуации с результатами московской лаборатории

Международная организация хочет услышать ответы на вопросы о неточностях в российских данных, сказал глава Института антидопинговых организаций Майкл Аск. Ранее появились сообщения, что Россию заподозрили в манипулировании результатами. Как писала британская газета The Telegraph, уже сегодня о результатах проверки представители ВАДА сообщат на заседании своего исполнительного комитета в Токио. Если подозрения экспертов подтвердятся, то российским спортсменам грозит отстранение от участия в Олимпиаде 2020 года в Японии.