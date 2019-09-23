В Катаре сегодня решается вопрос о восстановлении прав Всероссийской федерации легкой атлетики

Его обсудят на совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций. От этого будет зависеть, сумеют ли российские спортсмены выступить под флагом страны на чемпионате мира. Национальная федерация из-за допингового скандала лишена членства в международной структуре почти 4 года. К участию в соревнованиях допускается только ограниченное число российских спортсменов, они выступают в нейтральном статусе.