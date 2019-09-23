Иранским женщинам разрешат посещать футбольные матчи, начиная с отборочного этапа Чемпионата мира

По словам президента ФИФА Джанни Инфантино, он получил соответствующие гарантии от официального Тегерана, передает ВВС. Глава международной федерации футбола обсуждал этот вопрос с властями Исламской республики после недавней гибели иранской болельщицы. В Иране уже 40 лет запрещено присутствие женщин на стадионах, где играют мужчины. В начале сентября болельщица Сахар Ходайяри была задержана при попытке проникнуть на стадион в мужской одежде. Она покончила с собой у здания суда. Первый отборочный матч чемпионата мира должен пройти в Иране в октябре.