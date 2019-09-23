Прошедшие выборы показали, что партийная система нуждается в изменениях, пишет газета «КоммерсантЪ»

После анализа итогов голосования специалисты пришли к выводу, что существующие в России партии не отображают взгляды общества. Люди голосуют за них только из-за того, что нет альтернатив. Если ситуация не изменится, политическая система может вновь столкнуться с протестами, говорят опрошенные газетой политологи. По их словам, доверие к партиям снизилось не только со стороны избирателей, но и со стороны политиков, и это не только российская проблема.