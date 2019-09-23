Саудовская Аравия хочет с помощью данных GPS доказать причастность Ирана к атакам на нефтяные объекты

Как пишет американская газета The Wall Street Journal, специалисты проводят экспертизу на месте падения обломков беспилотных летательных аппаратов и ракет. Они собираются установить точку пуска и курс дронов и ракет. В этом им помогают специалисты из США, Франции и ООН. У Эр-Рияда, по сведениям издания, есть пока только косвенные свидетельства причастности Тегерана. Иранские власти обвинения отвергают.