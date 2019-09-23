Соединенные штаты не выдали визы некоторым членам иранской делегации

Они должны были сопровождать президента Исламской республики Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорк. В Тегеране считают, что Вашингтон не выполняет свои дипломатические обязательства.

Сообщается, что Роухани сегодня отправляется на Генассамблею. Президент Ирана планирует встретиться с премьером Британии Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Госдепартаменте США сказали, что переговоры американской и иранской делегаций не планируются.