Россия уже сегодня может ратифицировать Парижское соглашение по климату

Как утверждает американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, решение будет принято в обход Государственной думы, его оформят в виде постановления правительства. Таким образом, поясняют два собеседника агентства, удастся избежать ситуации, при которой противники соглашения в нижней палате парламента на дебатах публично высказывались бы против закона. Еще летом президент Владимир Путин говорил, что Россия в ближайшее время перейдет к ратификации Парижского соглашения, поскольку в нашей стране климат меняется в два раза быстрее, чем на планете в целом.