Митинги в рамках дня экологического протеста прошли накануне в десятках российских городов

Одной из самых многочисленных была акция в Архангельске. По разным оценкам, в ней участвовали от двух до пяти тысяч человек. Основной темой было выступление против строительства мусорного полигона в Шиесе. Полиция задержала, а позже оштрафовала троих активистов. Их признали виновными в участии в несогласованной акции весной этой года. И в Архангельске и в Северодвинске говорили о неудавшемся испытании на полигоне в Неноксе, после которого произошел скачок радиационного фона. Как пишет интернет-издание «7х7», выступавшие обвиняли власти в замалчивании фактов.