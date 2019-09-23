Президенту США может грозить импичмент, не исключил глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф

При условии, что подтвердится информация о том, как Дональд Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, дал понять Шифф в интервью телеканалу CNN.

Как писали на прошлой неделе американские издания, Трамп, по некоторым данным, временно блокировал выделение военной помощи Украине и пытался вынудить Киев начать расследование деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына в этой стране.