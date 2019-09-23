Саммит по климату пройдет сегодня в Генассамблее ООН

В Нью-Йорк съезжаются лидеры и министры иностранных дел разных стран.

Здание штаб-квартиры ООН с помощью световых инсталляций превратится в тающий ледник, а по вечерам из колонок доносятся голоса детей из разных стран, призывающие глав государств остановить загрязнение природы.

В преддверии климатического саммита ООН по всему миру проходят забастовки в защиту окружающей среды. В Берлине на митинг сторонников борьбы с климатическими изменениями вышли 1,5 миллиона человек. В Европе и США на улицы вышли представители движения «Fridays for Future», которые требуют конкретных шагов по борьбе с потеплением: «Мир разрушается. Действовать нужно прямо сейчас», — заявляют участники, которые откликнулись на призыв создателя движения в защиту климата Греты Тунберг. В России провести аналогичные митинги и шествия призывают активисты в Калининграде, Кирове, Сочи и Петербурге.

Меры безопасности в преддверии саммита серьезно усилены.