В Мосгорсуде сегодня пройдет заседание по жалобе защиты студента ВШЭ Егора Жукова на повторный обыск его дома

Защита полагает, что никаких оснований давать следствию санкцию на обыск у одного из фигурантов «московского дела» у суда первой инстанции не было. По словам адвоката Жукова Ильи Новикова, следователи уверяли, что в квартире студента ВШЭ находятся некие укрытые при первом обыске предметы, которые неизвестные планируют уничтожить. В результате обыска, прошедшего в конце августа, были изъяты две флеш-карты с макетами предвыборной агитации Жукова и его курсовая работа. Сам студент в то время находился в СИЗО по обвинению в участии в массовых беспорядках. Позднее с него сняли эти подозрения, но предъявили статью о призывах к экстремизму. Жукова перевели под домашний арест. В середине сентября его внесли в список экстремистов Росфинмониторинга – студента ВШЭ теперь ожидает блокировка банковских счетов и ряд других ограничений.

Егору Жукову грозит до пяти лет лишения свободы.