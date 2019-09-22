В возрасте 82-х лет скончался первый немецкий космонавт Зигмунд Йен

Об этом сообщил Германский аэрокосмический центр. Зигмунд Йен побывал в космосе в 1978 году вместе Валерием Быковским и в качестве космонавта-исследователя семь суток проработал на советской орбитальной станции Салют-6. После этого он защитил докторскую степень и дослужился до звания генерал-майора ВВС ГДР До выхода на пенсию в 2002 году он курировал подготовку астронавтов в Европейском космическом агентстве. Коллега Йена по экспедиции наСалют-6, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский скончался 27 марта.