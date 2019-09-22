WADA дало России три недели для дачи объяснений по информации о возможных манипуляциях с данными

Всемирное антидопинговое агентство дало России три недели для дачи объяснений по информации о возможных манипуляциях с данными Московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщает издание Sportpressen со ссылкой на главу Национальных антидопинговых организаций Майкла Аска. О возможных манипуляциях с данными Московской лаборатории ранее сообщил журналист немецкого телеканала АRD Хайо Зеппельт. Комитет ВАДА по соответствию проинформирует об этом исполком организации уже завтра в Токио. По сведениям издания Телеграф, России грозит отстранение от Олимпиады в Токио.

Предварительные итоги работы с данными московской антидопинговой лаборатории ожидаются в октябре. Завтра же РУСАДА планирует в WADA решать рабочие вопросы, сказал генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.