Россия, возможно, ратифицирует Парижское соглашение по климату в обход Госдумы

По сведениям агентства Bloomberg, документ будет ратифицирован распоряжением правительства во время саммита ООН по климату, который открывается в Нью-Йорке в понедельник. Как отмечает агентство, в администрации Путина считают, что это не позволит законодателям–противникам соглашения оспорить позицию Кремля. Парижское соглашение по климату направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает регулирование выбросов углекислого газа в атмосферу. Россия подписала соглашение в 2016 году, но пока не ратифицировала его.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о «чрезвычайной климатической» ситуации и выразил надежду на то, что предстоящий саммит позволит согласовать реальные шаги по снижению выбросов в атмосферу.

Саммит по климату, созванный Антониу Гутерришем, состоится 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сегодня проходит Молодежный климатический саммит.