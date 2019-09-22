Z Архив новостей новости
5 4 6 423
22:00, 22 сентября 2019

Россия, возможно, ратифицирует Парижское соглашение по климату в обход Госдумы

По  сведениям агентства Bloomberg, документ будет ратифицирован распоряжением правительства во время саммита ООН по  климату, который открывается в  Нью-Йорке в понедельник. Как отмечает агентство, в администрации Путина считают, что это не  позволит законодателям–противникам соглашения оспорить позицию Кремля. Парижское соглашение по климату направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает регулирование выбросов углекислого газа в атмосферу. Россия подписала соглашение в 2016 году, но пока не ратифицировала его.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о «чрезвычайной климатической» ситуации и выразил надежду на то, что предстоящий саммит позволит согласовать реальные шаги по снижению выбросов в атмосферу.

Саммит по климату, созванный Антониу Гутерришем, состоится 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Сегодня проходит Молодежный климатический саммит.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

«Русские» рулят. Теперь и в Израиле Хотите отдохнуть в Израиле, не вникая в перипетии местной политики, не делайте, как я, — не приезжайте сюда сразу после выборов. Официанты, таксисты, соседи по столику в кафе, друзья и случайные встречные, радио, ТВ – все говорят о политике…

5 161 6 16510 19.09
Kизраиль, общество, мнения, политика, выборы
Новости

Министр обороны Сергей Шойгу уверен, что Запад хотел разрушить и поработить Россию В тоже время глава военного ведомства исключает возможность полномасштабной войны…

5 121 6 12802
Новости

Министр обороны Сергей Шойгу выступает против отмены призыва По его мнению, служба в армии – это нравственный стержень…

5 51 6 5903
Блоги

Владимир Жириновский лидер ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме

Давно пора воссоединить Россию и Белоруссию Давайте дадим свободное движение людей, единый рубль, который будет сильнее евро… И с Украиной то же самое. Ведь Россия исторически состояла из Великороссии и Малороссии. В корне это одно и то же — Русь…

5 154 6 20705 18.09
Kрф, белоруссия, украина, политика, мнения
Блоги

Видео дня

+ В Екатеринбурге провели детский крестный ход, чтобы помолиться о хороших оценках В Екатеринбурге провели детский крестный ход, чтобы помолиться о хороших оценках Полторы тысячи школьников и студентов, а также их родители прошли под дождем около восьми километров…

5 39 6 5719 15:13
8читать ;смотреть
Kобщество, религия, рпц, видео, события
Интервью Блог-аут

Алексей Шапошников гость: Алексей Шапошников председатель Московской городской думы VII созыва

Я считаю, что кампания была удачная, потому что в таком сложном парламенте сформировать крупнейшую фракцию — это великолепный результат…

5 64 6 9728 19.09
#слушать 39:42 8читать ;смотреть $скачать 9.1 МБ
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Будет ли война? Белый дом хочет показать, прежде всего, Конгрессу, что с уходом главного «ястреба» Дж.Болтона внешняя политика Америки отнюдь не стала «голубиной». Тем более на иранском направлении…

5 101 6 15208 16.09
Kсаудовская аравия, сша, нефть, конфликты, мнения
Интервью Разворот (утренний)

Алексей Венедиктов гость: Алексей Венедиктов главный редактор «Эха Москвы»

Личные данные в электронном голосовании Мы боялись взлома снаружи — его не произошло. Мы боялись вброса внутри — его не зафиксировано. Таким образом результат тех, кто проголосовал, зачтен правильно…

5 72 6 11770 17.09
#слушать 19:32 8читать ;смотреть $скачать 4.5 МБ
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 161 6 27022 16.09
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Как оппозиции расширить свои ряды Не обязательно зацикливаться на улице… Оппозиции имеет смысл начинать действовать в трудовых коллективах; именно там стоит искать новых активистов и лидеров протеста…

5 35 6 5987 20.09
Kобщество, оппозиция, политика, мнения
Голосование
Существуют две тактики публичной защиты обвиняемых по «московскому делу». Какая вам ближе?
5 29 6 5233 18.09
Блоги

Андрей Турчак: На видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал Секретарь генсовета «Единой России» написал, что ситуация, в которой оказался актёр — вопиющая несправедливость…

5 219 6 40412 18.09
Kсуды, аресты, протесты, политика, власть, события
Блоги

Елена Серветтаз журналист, Париж, Франция

Почему прикидываться темнокожим — это плохая идея? Гримироваться в чернокожего — такой же расистский жест, как, например, размахивать флагом Конфедератов, пишет Huffington Post. Именно поэтому США первыми реагируют на такие фотографии из Франции…

5 43 6 7932 21.09
Kобщество, расизм, мнения
Блоги

Худрук Пермского академического театра Борис Мильграм: «Спектакль для театра — это святое» «Я не собираюсь увольнять сотрудника за открытое высказывание его гражданской позиции. А основания для выговора у меня есть – не качественное исполнение роли, нарушение этических норм театра, превышение должностных обязанностей…»

5 99 6 18920 19.09
Kполитика, театр, общество, мнения
Блоги

Александр Минкин журналист

Распустить бы Росгвардию В действительности она создана для защиты власти от народа. Точнее — для нападения на народ…

5 359 6 68421 21.09
Kобщество, росгвардия, власть, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Хорошо, что люди просыпаются. Плохо, что по отдельности И пока актеры не станут выходить за учителей, а учителя за экономистов, ничего не изменится. Перебьют по одиночке…

5 32 6 6947 17.09
Kвласть, общество, солидарность, мнения

Популярное за неделю

Новости

Министр обороны Сергей Шойгу уверен, что Запад хотел разрушить и поработить Россию В тоже время глава военного ведомства исключает возможность полномасштабной войны…

5 121 6 12450
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Устиновская история, конечно, — показатель того, насколько удивительно легко и быстро народ смелеет…

5 77 6 117379 18.09
#слушать 50:38 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Kполитика, общество, власть, видео, передачи
Голосование
За кого бы вы проголосовали на президентских выборах?
5 161 6 26979 16.09
Блоги

Юрий Дудь: Когда видео посмотрят близкие, просто спросите: что они думают? У всех же в окружении есть люди, которые уверены: Россия поднимается с колен… Часто (но НЕ всегда) это люди старшего поколения. Кажется, сейчас отличный момент позвонить родителям и вообще показаться семье…

5 444 6 193414 17.09
Kаресты, суды, общество, родители, политика, рф, видео, мнения
Блоги

+ «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» «Еще есть и страшный суд, председателем которого работает как раз судья Криворучко» Иван Ургант в своём вечернем шоу на «Первом канале» рассказал о приговоре фигуранту «московского дела», которого осудили на 3,5 года за «нападение» на росгвардейца…

5 116 6 126422 18.09
8читать ;смотреть
Kаресты, суды, протесты, митинги, политика, общество, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8077123
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4203123

Сегодня в эфире