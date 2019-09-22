Троих задержанных после акции на Смоленском Лютеранском кладбище в Петербурге выпустили из ОВД. Об этом «Эху» сказал адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин.

Все трое отрицают причастность к акции «Чего на самом деле хочет народ», в ходе которой на надгробиях были развешаны фотографии президента Владимира Путина, премьер-министра Дмитрия Медведева и других известных политиков и ведущих.