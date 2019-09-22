МИД России высоко оценил «пакт Молотова-Риббентропа»

Как говорится в Твиттере внешнеполитического ведомства, благодаря советско-германскому договору о ненападении война началась на стратегически более выгодных для СССР рубежах, а население этих территорий подверглось нацистскому террору на два года позже. В итоге, по мнению МИДа, были спасены сотни тысяч жизней. Комментарий МИДа приурочен к годовщине парада в Бресте по случаю передачи города вермахтом Красной Армии.

Заявление российского МИДа о том, что благодаря пакту Молотова-Риббентропа позволил СССР лучше подготовиться к войне, звучит несколько необдуманным. Такое мнение в интервью «Эху» высказал доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики Олег Будницкий.

Будницкий также заметил, что утверждение МИДа о стратегически более выгодном для СССР начале войны, также вызывает сомнения, поскольку, с одной стороны, границы союза были отодвинуты на запад, но с другой стороны, они стали более уязвимы за счет близости границы Германии.