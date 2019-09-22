Россия, возможно, ратифицирует Парижское соглашение по климату в обход Госдумы. По сведениям агентства Bloomberg, документ будет ратифицирован распоряжением правительства во время саммита ООН по климату, который открывается в Нью-Йорке в понедельник. Как отмечает агентство, в администрации Путина считают, что это не позволит законодателям–противникам соглашения оспорить позицию Кремля. Парижское соглашение по климату направлено на борьбу с глобальным потеплением и предусматривает регулирование выбросов углекислого газа в атмосферу. Россия подписала соглашение в 2016 году, но пока не ратифицировала его.