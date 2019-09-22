Дональд Трамп заявил, что готов ознакомиться с мирным планом Ирана по безопасности в зоне Персидского залива. При этом глава американской администрации вновь напомнил, что встреча с президентом Ирана Хасаном Роухани на полях сессии Генассамблеи ООН у него не запланирована. Сегодня Роухани на военном параде в Тегеране пообещал в ближайшее время представить в ООН план по обеспечению безопасности в районе Персидского залива, Ормузского пролива и Оманского залива.