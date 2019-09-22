Иркутске полицейские задержали четверых сторонников Александра Габышева, называющего себя якутским шаманом

Он пешком шел в Москву для совершения обряда «изгнания Путина» и был задержан 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области. Как рассказал «МБХ медиа» координатор «Правозащиты Открытой России» Алексей Прянишников, сторонников Габышева задержали на съемной квартире по жалобе соседей на драку. Самого Габышева отправили на самолете в Якутск, где оставили под подпиской о невыезде. После этого он по телефону просил своих сторонников разойтись.