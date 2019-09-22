Times: Россия могла получить компромат на британского принца Эндрю

Россия могла получить компромат на британского принца Эндрю. По сведениям The Times, член королевской семьи может быть втянут в скандал с американским финансистом Джеффри Эпштейном, которого обвинили в торговле несовершеннолетними девушками для сексуальной эксплуатации. Одна из его жертв, Вирджиния Джуффре утверждает, что её заставляли заниматься сексом, в том числе, и с принцем Эндрю. Сам средний сын королевы Елизаветы второй все отрицает. Опасения британской разведки связаны с бывшим американским полицейским Джоном Дуганом, у которого был доступ к расследованию дела Эпштейна. 10 лет назад Дуган покинул США и переехал в Россию. Свою связь с российской разведкой Дуган отвергает.