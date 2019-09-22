Госдеп США осудил Россию за приговор шестерым «Свидетелям Иеговы» в Саратове

В заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус, говорится, что организация занимается мирной религиозной практикой. США призывают Россию уважать права своих граждан на свободу вероисповедания и прекратить ложные обвинения в экстремизме. 20 сентября Ленинский районный суд Саратова приговорил шестерых «Свидетелей Иеговы» к срокам от двух до трех с половиной лет по обвинению в экстремистской деятельности. Это уже второй столь жесткий приговор в современной России». Ранее к шести годам колонии приговорили датчанина Денниса Кристенсена, который возглавляя общину «Свидетелей Иеговы» в Орле. В России организация признана экстремистской и запрещена.