Российские моряки, которых в августе захватили пираты в Камеруне, освобождены и будут отправлены на родину уже завтра. Об этом сообщает МИД России. 15 августа пираты атаковали немецкое судно «Мармалайта» и похитили восемь человек, в том числе троих россиян — капитана, старпома и старшего механика. Все похищенные содержались все это время в Нигерии. Накануне освобожденные россияне были доставлены в Германию. Подробности освобождения не уточняются. По информации российских посольств в Камеруне и ФРГ, самочувствие моряков удовлетворительное.