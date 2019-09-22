Россия, возможно одобрит Парижское соглашение по климату

По данным агентства Bloomberg, правительство примет распоряжение о ратификации соглашения, которое Россия подписала еще в 2016 году. Одобрение документа может совпасть с саммитом ООН по климату. Как утверждают собеседники агентства, соглашение будет утверждено именно распоряжением правительства, а не путем принятия соответствующего закона в парламенте. По оценке Блумберг, ратификация в обход Госдумы не позволит оспорить позицию Кремля.

Между тем, генсек ООН Антониу Гуттериш в преддверии саммита по климату выражает надежду, что предстоящий форум позволит согласовать реальные шаги по снижению выбросов.

Созванные Гуттеришем саммит по климату открывается в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.