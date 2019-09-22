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19:30, 22 сентября 2019

Студент СГЮА жестоко расправился со своей 18-летней знакомой за то, что та не вернула ему долг

Студент Саратовской государственной юридической академии жестоко расправился со своей 18-летней знакомой за то, что та не вернула ему долг. По данным областного управления СК, тело девушки с пятьюдесятью ножевыми ранениями нашли в подъезде одного из  домов. Сосед убитой — 18-летний молодой человек — признался в убийстве и  рассказал, что мотивом преступления стали деньги. По его словам, девушка наотрез отказывалась возвращать долг. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.



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