Сильный ветер, поднявшийся в Москве, уже повалил несколько деревьев в разных районах города

Оторвавшаяся ветка незначительно травмировала двух женщин и ребенка на Ташкентской улице. Как передает Интерфакс, одну женщину, возможно, придется госпитализировать. По сведениям телеканала «Москва-24», большое дерево упало на Бутырском валу, оборвав электропровода и затруднив движение транспорта. Порывы ветра достигали 19 м/сек. По прогнозу Гидрометцентра, ветреная погода сохранится до вечера понедельника.