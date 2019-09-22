США уверены в причастности Ирана к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Об этом в интервью американских СМИ заявил госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. При этом, по его словам, США хотят дипломатического решения конфликта.

Что же касается переброски американских войск в этот регион, то, как сказал Помпео, Штаты хотят помешать Ирану атаковать Саудовскую Аравию.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Роухани считает, что присутствие США в Персидском заливе только обострит конфликт в регионе.

Сегодня же президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен встречаться с иранским руководством на полях открывающейся Генассамблеи ООН.